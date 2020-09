Jack Fairweather erhält den Costa-Buchpreis.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Der renommierte Costa-Buchpreis geht in diesem Jahr an den ehemaligen britischen Kriegsreporter Jack Fairweather für seine Biografie "The Volunteer" (Der Freiwillige) über den Auschwitz-Saboteur Witold Pilecki. Das teilte Costa-Chefin Jill McDonald bei der Verleihung in London mit.



Der polnische Widerstandskämpfer Pilecki hatte sich während des Zweiten Weltkriegs im Vernichtungslager Auschwitz internieren lassen und von dort Widerstand organisiert und Beweise für den Völkermord an den Juden gesammelt.