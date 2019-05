Quelle: PR / Seybold-Film

Die letzte Überlebende der "Weißen Rose", Traute Lafrenz Page, wird mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Sie habe sich in ihrem Kampf gegen das Nazi-Regime um Deutschland verdient gemacht, erklärte das Bundespräsidialamt.



Lafrenz Page wird am 3. Mai 100 Jahre alt. Sie erhält das Verdienstkreuz an ihrem Geburtstag. Sie hatte sich an den Aktionen der "Weißen Rose" um die Geschwister Hans und Sophie Scholl beteiligt. 1943 wurde sie festgenommen, im April 1945 von US-Truppen befreit. Später emigrierte sie in die USA.