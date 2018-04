Auch in Belgien, Irland und dem Vereinigten Königreich geht es in erster Linie um Werte, die unter die Grundsteuer fallen. Allerdings beziehen sich die Steuern in diesen Ländern weniger auf den Wert der Grundstücke oder Immobilien, sondern sie stellen auf die jährlich mutmaßlich zu erzielenden Mietwerte ab. Deswegen müssen die zuständigen Behörden Mietpreise und Mietwerte von Grundstücken und Immobilien im Blick haben, um die Steuer festsetzen zu können. Ähnlich wie bei der Wertesteuer auf Grundstücke und Immobilien verhalten sich diese Steuern also dynamisch: Ändern sich die zu Grunde liegenden Werte, so ändern sich auch die Steuern und passen sich damit aktuellen Gegebenheiten und Veränderungen an.