Ich glaube, der Verbraucher ist bereit, 50 Cent mehr zu bezahlen, wenn er weiß, dass der Arbeiter in Bangladesch dafür einen gerechten Lohn erhält. Gisela Burckhardt, femnet

In Bangladesch wird zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch die Textilindustrie erwirtschaftet. 80 Prozent aller Exporte sind Textilien. Die Löhne in Bangladesch gehören zu den niedrigsten weltweit. Die Besitzer der Textilfirmen haben Angst vor Abwanderung der Auftraggeber in noch billigere Produktionsländer wie Myanmar oder Äthiopien.



Gisela Burckhardt findet, dass das "race to the bottom" ein Ende haben muss: "Ich glaube, der Verbraucher ist bereit, 50 Cent mehr zu bezahlen, wenn er weiß, dass der Arbeiter in Bangladesch dafür einen gerechten Lohn erhält." Christine Schnurra von der Kampagne für saubere Kleidung findet, dass die Auftraggeber bereit sein müssten, ethisch zu wirtschaften: "Die Unternehmen engagieren sich im Textilbündnis, aber sobald es an ihre Margen geht, werden die schmallippig."