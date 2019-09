Am Ende allerdings, so Theveßen weiter, sei der Senat ausschlaggebend. "Die Demokraten müssten mindestens 20 republikanische Senatoren überzeugen, dass sie zustimmen." Deswegen habe die Argumentation so klar und eindeutig zu sein, dass "in so einem historischen Moment die Republikaner nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen wollen". Wenn das nicht gelingt, dann "bleibt am Ende nur die Präsidenten-Wahl, wo dann die US-Wähler entscheiden müssten, ob der Donald Trump in dieses Amt gehört - oder eben nicht".