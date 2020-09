Die Twitter-App ist auf einem Smartphone. Archivbild

Quelle: Martti Kainulainen/Lehtikuva/dpa

Twitter testet Kurznachrichten, die nach 24 Stunden wieder von alleine verschwinden. Die Funktion wird zunächst nur in Brasilien eingeführt, teilte das Unternehmen mit. Die neuen kurzlebigen Nachrichten bei Twitter erinnern an die Stories bei Instagram oder die flüchtigen Mitteilungen in der Snapchat-App.



Bei Twitter sollen sie "Fleets" heißen, vom Englischen "fleet", übersetzt schnell, flüchtig. Man wolle den Teilnehmern ermöglichen, auf der Plattform unter weniger Druck und mit mehr Kontrolle Gespräche zu führen.