Anwohner haben keinen generellen Anspruch auf die Errichtung eines Parkverbotes in einer engen Straße. Das urteilte das Bundesverwaltungsgericht. Es hatte auch darüber entschieden, ob der vage Begriff der "schmalen Straße" in der Straßenverkehrsordnung verfassungskonform ist. Dies bejahten die Richter.



Hintergrund ist die Klage eines Mannes aus Karlsruhe. Er verlangte ein Parkverbot gegenüber seiner Garage, weil die Straße so schmal sei, dass er nicht risikolos aus seiner Ausfahrt komme.