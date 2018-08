Mit dem Trachtenverein habe ich nun wirklich nichts am Hut. Für die Bundeswehr tätiger IT-Berater

Die soll aber vom bisher dominierenden Drill ein Stück weit befreit werden. Und die Karriereoffiziere müssen nicht nur die Aussprache von "Nerd" üben, sondern den Truppenoffizieren generell stärker beibringen, wie Programmierer und Entwickler so ticken. Darüber hinaus will das Verteidigungsministerium die richtig harten Nerds, die sich in den Tiefen der Internet-Protokolle auskennen, mit Beraterverträgen an die Bundeswehr binden. Die Stars der Branche sollen nicht unbedingt Soldat werden müssen, um für die Cybertruppe zu arbeiten.



Schon heute bietet das Verteidigungsministerium extrem flexible Verträge in diesem Bereich an. Durchaus erfolgreich. "Mit dem Trachtenverein habe ich nun wirklich nichts am Hut", meint ein auf Vertragsbasis für das Kommando CIR tätiger IT-Sicherheitsberater. Was ihn aber nicht nur fachlich fordert: Mit Penetrationstests die Schwachstellen einer hochgeheimen NATO-Serverfarm herauszubekommen - und zu schließen: "Da stecke ich richtig Ehrgeiz rein", meint der Enddreißiger.