Schon länger dabei ist Großbritannien. Seit 2010 bastelt die inzwischen teilstaatliche Arbeitsgruppe "Behavioural Insights" (in etwa: "verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse") an Möglichkeiten, Bürger in die gewünschte Richtung zu stupsen. Ein Forschungsergebnis aus dem jüngsten Jahresbericht: Gute Schüler aus benachteiligten Gegenden bewerben sich eher an einer Top-Universität, wenn sie ermutigende Briefe von Studenten mit einem ähnlichen Hintergrund erhalten. Der Brief stupst sie an. Ist so etwas problematisch?