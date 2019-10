Fazit: Wer in Deutschland verreist, wird vermutlich immer noch das Verkehrsmittel benutzen, das zu ihr oder ihm und dem Reiseanliegen am besten passt. Also stimmen Zeit, Erreichbarkeit von Bahnhof oder Flughafen, muss viel Gepäck transportiert werden, verreist man in der Gruppe oder allein? Denn bei einer durchschnittlichen Strecke von 500 Kilometer schwanken die Kosten je nach Verkehrsmittel um rund fünf Euro mehr oder weniger. Anders sieht es natürlich aus, wenn man das ganze Jahr in den Blick nimmt. Dann kann es zum Beispiel bei einer Gesamtfahrleistung von 25.000 Kilometern im Jahr mit dem Auto um gut 125 Euro teurer werden. Wenn es bei einer Steigerung von drei Cent bleibt. Aber auch das ist - offen.