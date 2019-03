EVP-Parteichef Joseph Daul (frz. Republikaner) kündigte an, die Fidesz werde beim Treffen der politischen Versammlung am 20. März auf der Tagesordnung stehen. Dabei solle der ungarischen Partei auch "Gelegenheit gegeben werden, sich zu äußern", sagte er. Aus Parteikreisen hieß es, eine Entscheidung werde auf jeden Fall vorbereitet. Ob es am 20. März tatsächlich zur Abstimmung kommt, hänge vom Verlauf der Diskussion ab.