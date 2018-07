In der Sache gibt er dem Bundesinnenmister aus Bayern allerdings Recht: Ja, es sei höchste Zeit, in der Asylpolitik endlich konsequenter vorzugehen. Der Kompromiss ist für ihn deshalb auch ein fauler, nach dem Motto "zwei Schritte nach vorne und mindestens einen zurück". Und überhaupt zeige "dieses unsägliche Schmierentheater" einmal mehr, dass die Politiker in der Hauptstadt längst vergessen hätten, um was es wirklich geht: "Sie sind als Abgeordnete gewählt, um stellvertretend uns Bürgern eine Stimme zu geben und nicht, um sich ständig mit sich selbst zu befassen." Mit seiner Meinung ist er am Biertisch nicht alleine. Für viele ist die aktuelle Auseinandersetzung ein willkommener Anlass, um zu verstehen zu geben, dass sie nicht von der Politik, sondern von "den Politikern" frustriert sind.