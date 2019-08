Derzeit hat die Bundesregierung pro Jahr 500 Millionen Euro für den "Strukturwandel Kohlepolitik" reserviert. Aber nur bis 2021. Darüber hinaus soll die Finanzierung aber weiterhin gesichert werden. So will der Bund bis maximal 2038 rund 40 Milliarden Euro in die Braunkohlereviere in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen investieren. Davon sollen insgesamt bis zu 14 Milliarden Euro direkt in die Bundesländer fließen: davon 43 Prozent in das Lausitzer Revier, 37 Prozent in das Rheinische Revier und 20 Prozent in das Mitteldeutsche Revier. In Zahlen kann Sachsen in den kommenden Jahren mit 3,5 Milliarden, Brandenburg mit 3,61, Nordrhein-Westfalen mit 5,18 und Sachsen-Anhalt mit 1,68 Milliarden Euro rechnen.