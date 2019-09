Helfer injiziert Ebola-Impfstoff in Goma (Kongo)

Quelle: Reutersein kind reagiert, als ein gesundheitshelfer ihm den ebola-impfstoff injiziert

heute.de: Die deutsche Bundesregierung will die Demokratische Republik Kongo mit 50 Millionen Euro im Kampf gegen Ebola unterstützen. Wie stark kann diese Summe helfen?



Krauss: Das ist erstmal eine ganze Menge Geld, aber die Summe relativiert sich ein wenig, wenn man bedenkt, dass die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass bis zum Jahresende mehr als 250 Millionen US-Dollar benötigt werden. Bislang standen davon 45 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Jetzt kommt das Geld aus Deutschland hinzu - das ist ein positives Signal, aber es reicht noch lange nicht aus.



heute.de: Im Kongo hungern derzeit geschätzt acht Millionen Menschen, obwohl das Land reich an Bodenschätzen ist. Was macht Ihnen Hoffnung, dass das Leid so vieler Menschen in absehbarer Zeit eingedämmt werden kann?



Krauss: Mit Blick auf die Ebola-Patienten macht mir zunächst mal Hoffnung, dass es jetzt hochwirksame Impfstoffe gibt. Zusätzlich gibt es Medikamente, die wohl wirken. Im Kampf gegen Hunger und Elend würde langfristig nur ein Kriegsende helfen. Der Krieg ist letztlich verantwortlich für die gesamte humanitäre Not in diesem Land.