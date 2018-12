In Marrakesch soll der Pakt formal verabschiedet werden. Die Wahl fiel auf Marrakesch, weil sich die Marokkaner dafür eingesetzt haben. Sie haben seit 2017 gemeinsam mit Deutschland den Co-Vorsitz des "Global Forum on Migration and Development (GFMD)", eines zwischenstaatlichen Austauschforums über Migration.



Der jährliche Gipfel fand 2017 in Berlin statt, 2018 wird er in Marrakesch veranstaltet – Anlass für den Vorschlag der marokkanischen Regierung, bei dieser Gelegenheit eine internationale Konferenz der UN-Staaten zur Verabschiedung des Migrationspaktes abzuhalten.