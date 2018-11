Katharina Lau, ZDF-Studio Wien

Von Anfang an verhandelte Österreich mit am UN-Migrationspakt - teils unter Sebastian Kurz (ÖVP), der damals Außenminister war, teils unter der amtierenden Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Doch nun will die Regierung aus ÖVP und FPÖ den globalen Migrationspakt nicht unterzeichnen.



Ihr Grund: Der Pakt sei eine Gefahr für die nationale Souveränität und verwässere die Unterscheidung zwischen legaler und illegaler Migration. Der Text könne zudem durch die Umsetzung zu einem Völkergewohnheitsrecht werden.



Auch wenn das Abkommen vorwiegend Symbolcharakter hat, ist für Wien entscheidend, dass "Migration kein Menschrecht ist und auch keines werden soll". Damit wird das Abkommen zu einem Dokument stilisiert, das Migranten keine Grenzen mehr setzt - und die österreichische Regierung gibt weiter in inzwischen gewohnter Manier den Hardliner in Sachen Asylpolitik und schürt die Angst vor Überfremdung.



von Katharina Lau, Wien