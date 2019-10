Obwohl wir die umfassendste Restrukturierung unserer Bank seit zwei Jahrzehnten auf den Weg gebracht haben, haben wir im dritten Quartal in unseren vier Kerngeschäftsbereichen Gewinne erzielt. Christian Sewing, Vorstandschef Deutsche Bank

So stand zwischen Juli und September ein Verlust von 832 Millionen Euro unter dem Strich. Im zweiten Quartal hatte die Bank noch einen Verlust von knapp 3,2 Milliarden Euro verbucht. Die Belastungen erklärt das Geldhaus mit dem Abbau von Geschäften und Derivaten. Die zählen nicht mehr zum Kerngeschäft.



Vorstandschef Christian Sewing zeigt sich aber zufrieden: "Obwohl wir die umfassendste Restrukturierung unserer Bank seit zwei Jahrzehnten auf den Weg gebracht haben, haben wir im dritten Quartal in unseren vier Kerngeschäftsbereichen Gewinne erzielt. Die Transformation ist in vollem Gang, mit spürbaren Fortschritten auf der Kostenseite und beim Risikoabbau."