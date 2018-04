"Es gibt noch viel zu tun", so Bauexperte Dieter Babiel. Denn hierzulande steckt BIM noch in den Kinderschuhen. Der Begriff sei mittlerweile zwar in aller Munde. "Doch gibt es in Deutschland bis heute kein einheitliches Verständnis von BIM." Leider weise auch die Öffentliche Hand als größter Auftraggeber bisher noch keinen einheitlichen Weg. Es bleibt abzuwarten, ob die neue Bundesregierung die digitalen Weichen in den nächsten Jahren richtig stellt.