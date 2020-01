In einer langen Papierschlange ringeln sich die Bons an der Kasse in einer Dresdner Filiale der Bäckerei Möbius. Kaum ein Kunde möchte den Zahlungsbeleg für Brötchen, Kuchen oder Gebäck mitnehmen. So sieht es seit dem 1. Januar auch bei anderen Bäckern, Metzgereien oder Imbissbuden aus.