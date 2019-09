Verzicht ist einer der Knackpunkte: Werden die Klimaziele ohne Verbote einzuhalten sein? Oder reicht es, dass der Staat mit Subventionen und Steuererleichterungen bei der CO2-Einsparung hilft und sich so langfristig alles zum Besseren wendet? Wenn aber nicht und stattdessen Verbote, überfordert man damit den Bürger? Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) befürchtet Gelbwesten-Protesten wie in Frankreich: "Unter welchen Bedingungen können Pendler auf dem Land mit kleinem Einkommen, altem Auto und Ölheizung bei einer CO2-Bepreisung mitgehen? Das ist der Lackmustest", schreibt Weil heute in der "FAZ". An der Autoindustrie in seinem Bundesland hängen 250.000 Jobs, Weil will eine "Transformation mit Herz". Bundesfinanzminister Olaf Scholz, auch SPD, sagt, man brauche "kluge Kombinationen" zwischen Anreizen und Verboten.