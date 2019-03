"Die Einheit Europas ist das Beste, was uns allen passieren konnte", schreiben die Freien Demokraten gleich im ersten Satz ihres Programms. In Kernbereichen wollen sie die Zusammenarbeit der EU-Staaten noch verstärken, an anderer Stelle fordern sie hingegen Reformen. So soll die EU-Kommission, in die bislang jedes der 28 Mitgliedsländer ein Mitglied entsendet, kleiner werden. Bei der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik soll häufiger eine Mehrheit für den Beschluss reichen - derzeit ist dazu Einstimmigkeit erforderlich. Den Bürgern will die FDP das Leben, Lernen und Arbeiten in anderen europäischen Ländern erleichtern. So soll jeder Schüler mindestens sechs Monate seiner Schulzeit in einem anderen EU-Land verbringen. Sonderwirtschaftszonen sollen digitalen Start-Ups attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen bieten.