In Deutschland gibt es ETCS bisher dagegen nur an der Neubaustrecke zwischen Erfurt und München. Prompt kam es hier in den Wochen nach Eröffnung im letzten Dezember zu Zugausfällen. Doch das habe allein an der Implementierung in älteren ICEs gelegen, beteuert die Bahn. Der Softwarefehler sei längst gefunden und behoben, seit Monaten würden die Züge auf der Strecke pünktlicher als im Netzdurchschnitt fahren.