In dieser Woche folgte eine weitere Eskalation: Die ELN warnte die Bevölkerung vor Überlandfahrten. Vier Tage lang sollen die Kolumbianer von Samstag an nicht über Land verreisen, wer sich trotzdem ins Auto setze, müsse mit Attacken auf den Autobahnen rechnen. Das ruft bei den Kolumbianern dunkle Erinnerungen an längst vergangene Zeiten hervor, als die damals noch aktive FARC immer wieder die Verkehrswege attackierte und die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung erheblich eingrenzte.