Die USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump fühlen sich in unterschiedlichen Bereichen des internationalen Handels unfair behandelt. Trump spricht in diesem Zusammenhang frei übersetzt gerne von "Abzocke". Deswegen sieht es der amerikanische Präsident grundsätzlich als legitim an, Strafzölle auf Waren aus anderen Ländern einzuführen, unter anderem bekanntlich gegen die Länder der EU in den Branchen Stahl und Aluminium.