In Ostdeutschland aufgewachsen ist außer Merkel nur noch Familienministerin Franziska Giffey von der SPD - sie ist auch überhaupt am weitesten im Osten zur Welt gekommen, und zwar in Frankfurt (Oder). Den westlichsten Geburtsort hat mit Brüssel Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen - ihr Vater arbeitete mehrere Jahre bei der EU-Kommission. Geografisches Nordlicht ist die in Hamburg geborene Bundeskanzlerin. Aus dem tiefsten Süden kommt wiederum Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU): Er erblickte im schwäbischen Krumbach das Licht der Welt.

Bildquelle: Gregor Fischer/dpa