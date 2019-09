Am Wahlabend hielt sich die Parteivorsitzende mit Kommentaren noch zurück. Am Morgen danach gibt Annegret Kramp-Karrenbauer ihr erstes Statement vor Kameras im Morgenmagazin. Und prompt geht es schief: Kann man, wird die CDU-Vorsitzende, gefragt, auf Dauer ein Viertel der Wähler, die am vorigen Sonntag in Sachsen und Brandenburg für die AfD gestimmt haben, draußen lassen? "Ja, wir können", sagt Kramp-Karrenbauer. Es klingt, als habe sie die AfD-Wähler abgeschrieben. Dass sie die Antwort als prinzipielle Absage von Koalitionen zwischen der Union und AfD verstanden wissen will, muss sie am frühen Nachmittag in der Pressekonferenz erklären. "Wir kämpfen um jeden Wähler", sagt sie dann. In der Zwischenzeit hat die Partei gerätselt: Wie hat sie das gemeint? Wie soll man mit den Wahlsiegen der AfD denn nun umgehen?