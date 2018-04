Es war der Tag, vor dem sich alle gefürchtet haben: der "Day Zero", der Moment, an dem die Verwaltung von Kapstadt die öffentliche Wasserversorgung ausschaltet und nur noch kritische Institutionen versorgt werden. Vor kurzem hat die Stadt den "Day Zero" abgesagt. Aber warum eigentlich? Viel hat sich nicht geändert. Die Pegelstände der Stauseen sind auch in der vergangenen Woche weiter gesunken. Kritiker, wie die "Water Crisis Coalition" werfen der Regierung vor, sie habe den "Day Zero" ausgerufen um Angst zu verbreiten, ohne jegliche wissenschaftliche Basis.