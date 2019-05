Die Ursache für das Verhalten des Jetstreams ist das zurückgehende Eis in der Arktis. Das wirkt sich besonders im Sommer aus, wenn die Arktis sich naturgemäß erwärmt. Die Temperaturen in den mittleren Breiten und der Arktis nähern sich an. Dadurch sinkt die Windgeschwindigkeit und der Jetstream schlingert bzw. mäandert. Dieser bekannte Effekt wird durch die rasante Erwärmung der Arktis verschärft. Mittlerweile lässt sich allerdings auch in den Wintermonaten starkes Schlingern beobachten. Das hat zur Folge, dass Tiefs in die Arktis ziehen, Feuchtigkeit, Wärme und starken Wind mitbringen und auf unterschiedlichste Weise zu einer weiteren Erwärmung und Verringerung der Eismassen führen. Das sind nur einige von zahlreichen Rückkopplungseffekten, die den Klimawandel verstärken.