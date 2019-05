Wenn wir es schaffen, die Strecke so schnell zu machen, dass es nur zehn Tage dauert, dann rechnet sich Flugzeug gar nicht mehr und die Zahl der Züge wird noch mal exponentiell steigen. Hafenchef Erich Staake

Erich Staake, der Chef des Duisburger Hafens, der heute neudeutsch "Duisport" heißt, hatte die Idee schon lange, genauer gesagt 2007, sagt er: "Bis dato gab es nur zwei Möglichkeiten, Güter von China hierher zu bekommen: Mit dem Flugzeug in einer Woche, aber sehr teuer. Oder mit dem Schiff - sehr preiswert, aber zeitlich völlig unberechenbar und mindestens sieben Wochen auf See. Da wollte ich mit der Bahn genau dazwischen liegen. Das hat geklappt."



Und das klappt so gut, dass aus den anfangs nur zehn wöchentlichen Zügen schon 35 geworden sind. Von Duisburg aus werden die Waren per Binnenschiff oder Bahn in Europa weiterverteilt, ein kleinerer Teil landet dann doch noch auf dem Lkw, aber das meiste schwimmt weiter. Erich Staake müsste eigentlich schon in Pension sein, hat aber nochmals seinen Arbeitsvertrag verlängert - und schon das nächste Ziel im Auge: "Wenn wir es schaffen, die Strecke so schnell zu machen, dass es nur zehn Tage dauert, dann rechnet sich Flugzeug gar nicht mehr und die Zahl der Züge wird noch mal exponentiell steigen." Bis 2020 will er das hinkriegen - eines der wenigen Projekte in Duisburg, das von vorne bis hinten "fluppt", wie der Mann aus dem Ruhrpott sagt.