Dieter Fox: Ich war zum damaligen Zeitpunkt in Bonn beim Bundesgrenzschutz. Die Ausschreibung, die vom Bundesinnenministerium lief, sagte aus, dass Freiwillige für eine sogenannte "Anti-Terroreinheit" gesucht werden. Ich hatte damals viele Sportlehrgänge absolviert und fühlte mich fit. Ich wusste, was ich wollte, nämlich: genau dahin. Nach dem Auswahlgespräch begann für mich der erste Schritt hin zu einer Spezialeinheit, von der wir gar nicht wussten, wie sie funktioniert und was sie ist. Das war schon sehr abenteuerlich.