"Man darf das alles so nicht mehr hinnehmen, wie das läuft in Deutschland", sagt uns eine Demonstrantin im März. Ein anderer Demonstrant stört sich an Sozialleistungen für abgelehnte Asylbewerber. "Da es keine anderen, weiteren Demonstrationen gibt, nutze ich diese Demonstration, um mein Anliegen kundzutun." Zudem wolle er Solidarität bekunden. Gemeint ist die Solidarität mit den Hinterbliebenen der getöteten Mia. Die 15-Jährige wurde Ende des vergangenen Jahres in Kandel umgebracht.