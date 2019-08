Wer in Russland in diesen Tagen bei einer Demonstration der Opposition mitmarschiert, nimmt auch in Kauf, hinter Gittern zu landen. Es ist ein Protest für freie und faire Kommunalwahlen am 8. September, gegen den Kreml, gegen Korruption und Gewalt. Scheinbar willkürlich werden Menschen von Polizisten und Sondereinheiten wie Schwerverbrecher in vergitterte Polizeibusse gezerrt und harren dort stundenlang aus - ohne Ansage, wie es weiter geht. Am Ende landen sie in einem der rund 140 Moskauer Polizeireviere, die OWD heißen.