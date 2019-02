Trotzdem ist eine gewisse Zurückhaltung angesagt. Wer etwa nach einem großen Kreuz Ausschau hält, wird weder in Abu Dhabi noch in Doha fündig. Erst wenn man die Kirchen betritt, bekommt man es optisch so richtig mit dem Christentum zu tun. Die meisten Gottesdienste werden am Freitag gefeiert - und nicht am Sonntag, denn am Freitag haben die Menschen am ehesten frei.