Am 9. Oktober hatte der Attentäter schwer bewaffnet erst versucht, in eine Synagoge einzudringen. Als sein Plan misslang, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem Döner-Imbiss. Auch die Mitarbeiter des Geschäfts stehen noch unter Schock: "Ismet, der ist noch Okay, der ist stark. Aber der Jüngere, der leidet immer noch darunter", sagt der Betreiber der Imbissbude, Izzet Cagac mit Blick auf seinen Mitarbeiter Ismet und seinen jüngeren Bruder. "So was darf nie wieder passieren."