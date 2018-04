Dann geht die Arbeit an die Justiz über. Zunächst muss das Amtsgericht in Neumünster bis zum Ablauf des Tages, der auf die Festnahme folgt, also bis Ablauf Montag, Mitternacht, entscheiden, ob Puigdemont weiter in Gewahrsam bleiben kann. Dann nimmt das eigentliche Auslieferungsverfahren seinen Gang. Die Player hier sind die Generalstaatsanwaltschaft, die einen entsprechenden Antrag stellen muss, und das Oberlandesgericht Schleswig, das für die richterliche Prüfung zuständig ist.