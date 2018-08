Auf deutschen Bundesstraßen und Autobahnen gibt es nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen knapp 40.000 Brücken. An Autobahnen gilt ihr Zustand jedoch nur bei rund zehn Prozent als gut oder sehr gut. In Deutschland sei der Zustand von 87 Prozent der Brücken als "gut" bis "ausreichend" eingestuft, so das Verkehrsminsterium, bei elf Prozent als "nicht ausreichend" und bei zwei Prozent als "ungenügend". Das besage aber nicht, dass die Brücke einsturzgefährdet sei, heißt es vom Bundesverkehrsministerium. Es könne jedoch bedeuten, dass beim Brückengeländer Stäbe fehlten oder es Schlaglöcher gebe. "Man arbeitet gegen die Zeit, der Zustand der Brücken wird immer schlechter", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bauindustrie. Der Sicherheitsstandard in Deutschland sei aber "sehr hoch", betonte sie.



Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hält einen Vergleich von deutschen und ausländischen Brücken zudem für unpassend. "Was in Deutschland als marode oder nicht ausreichend gilt, ist anderswo in einem guten Zustand eingestuft", sagte der CSU-Politiker dem Sender n-tv. Unfälle sind aber auch in Deutschland möglich, wie der Teileinsturz einer Autobahnbrücke in Bayern 2016 mit einem Toten zeigte. Die Brücke war allerdings ein Neubau und noch nicht in Betrieb.

