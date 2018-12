Eine Alternative zu dieser Warnmethode seien Drucksensoren am Meeresboden, die dann direkt Tsunamiwellen aufnimmt. "Diese einzelnen Sensoren sind so teuer, dass die hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind", so Tilmann im ZDF. "Das System ist also nicht gut geeignet für lokale Warnungen, wenn zwischen dem Ereignis und der Welle weniger als eine Stunde vergeht."