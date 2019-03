Facebook spricht uns gegenüber von "branchenüblichen Maßnahmen", um Drohungen gegen Mitarbeiter und das Unternehmen abwehren zu können. Professor Johannes Caspar, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, findet die Überwachungspraxis von Facebook "alarmierend, weil wir ja mit Facebook ein Unternehmen haben, das in der Vergangenheit nicht immer die Regeln des Wettbewerbs, der Fairness und des Datenschutzes eingehalten hat".



Er hat einen Fragenkatalog an Facebook geschickt. Ihn interessiert besonders "die Anzahl der in Deutschland beziehungsweise in Hamburg betroffenen Personen" auf dieser Liste. Außerdem fragt er auch noch einmal gezielt nach den Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Name auf diese Beobachtungsliste gelangt. Außerdem hat er die für Facebook in Europa zuständige Datenschutzbehörde Irlands eingeschaltet.