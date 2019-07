Genau aber weiß man es eben noch nicht. Besonders der sogenannte "Währungskorb", mit dem Facebook das Libra-Business unterlegen will, weckt Misstrauen: Was passiert, wenn sich dort etwa die Gewichte verschieben, Kunden und Anleger das Vertrauen in das virtuelle Geld verlieren? Experten fürchten dann so etwas wie einen virtuellen "Bank run" – zurück zur eigenen, echten Währung. Libra würde wohl kollabieren, massenhaft Guthaben und Forderungen (zum Beispiel unbezahlte Rechnungen vom Shopping im Internet) blieben offen. Am Ende könnte sich wiederholen, was in der Finanzkrise passiert ist: Ein paar wenige Privatunternehmen machen den großen Reibach bis der Laden zusammenbricht, aber alle Steuerzahler bezahlen dann die Zeche.



Also einfach verbieten? Das gehe nicht in Marktwirtschaften, hört man, aber wenigstens so schwer wie möglich will man es Libra schon machen. Kein Wirtschaftsbereich ist so umfassend und so streng reguliert wie die Finanzindustrie, aus gutem Grund. Für jede Art von Geschäft müssen von den Aufsichtsbehörden Lizenzen, also Genehmigungen erteilt werden, mit strengen Konditionen. Will Libra nur Zahlungen weiterleiten, gelten andere Konditionen, als wenn auch Kredite angeboten würden. Das wäre die höchste Hürde, eine Banklizenz. Selbst dann aber dürften Kredite nur in richtigen Währungen vergeben werden, alles andere sei verboten. Bislang aber will Libra offenbar keine Banklizenz beantragen. Nur, was dann?