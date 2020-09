Alles Wichtige gibt es auch vor Ort, und auf dem Dach des Einkaufszentrums kann man sogar in einem Park spazieren gehen. 2035 sollen in Kalasatama 25.000 Menschen leben. Juhana Harju zog vor sechs Jahren in das neue Viertel, weil er seinen Teil dazu beitragen wollte, dass Finnland Vorreiter wird beim Kampf gegen die Klimaerwärmung. Sein Auto hat er längst abgeschafft: "Wir müssen weniger Fleisch essen, unser Auto weniger benutzen, wir werden keine Benzinmotoren mehr verwenden. Und hier in unserem neuen Viertel, hier in Kalasatama, machen wir das. Wir sind in gewisser Weise der Zeit voraus, schon in der Zukunft."