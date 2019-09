Quelle: Oliver Berg/dpa

Der europäische Zertifikatehandel, kurz "EU-ETS" existiert seit 2005. Seitdem gingen die Emissionen in der EU um 29 Prozent zurück. In Deutschland waren es in diesem Zeitraum nur 18 Prozent. Vergangenes Jahr mussten hierzulande insgesamt 1.870 Kraftwerke und energieintensive Industrieanlagen wie Stahl-, Zementwerke oder Raffinerien am ETS-Handel teilnehmen. Von den insgesamt knapp 800 Millionen Tonnen CO2, die in Deutschland emittiert werden, machen diese Sektoren ungefähr die Hälfte aus.