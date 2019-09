"Im letzten Jahrhundert gab es an der deutschen Nordseeküste einen Anstieg von etwa 20 Zentimetern, an der deutschen Ostseeküste sind es 15 Zentimeter", erklärt Insa Meinke. Sie erforscht am Helmholtz-Zentrum Geesthacht den Klimawandel in Norddeutschland. Noch ist die Klimaforscherin vorsichtig bei der Interpretation: "Das Tempo in dem der Meeresspiegel ansteigt, hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben", sagt Meinke. "Wir nehmen die Zahlen des IPCC für den Meeresspiegelanstieg bis Ende des 21. Jahrhunderts aber sehr ernst. 30 Zentimeter höhere Pegel bis zum Jahr 2100 wären noch nicht so schlimm. Für einen Meter Anstieg müssten wir uns stärker wappnen."