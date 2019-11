Im Freien ist die Konzentration niedrig. In Häusern kann sich das Edelgas allerdings sammeln und wird so zum Gesundheitsrisiko. Atmet man höhere Mengen Radon länger ein, steigt das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt deshalb, regelmäßig und intensiv zu lüften - so könne man das Risiko verkleinern.