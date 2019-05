Die Sonne scheint in einem Wald durch die Blätter von Buchen

Quelle: dpa

"Aufgrund des Dürresommers 2018 ist der Wald in einem schlechten Zustand", sagt Christoph Rullmann, Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Die Startbedingungen seien nicht so gut wie in anderen Jahren. Verglichen mit den Zeiten des Waldsterbens in den 1970er und 80er Jahren etwa hätten sich in den letzten Jahrzehnten viele Parameter positiv entwickelt. "Aber jetzt geht der Trend in eine andere Richtung."