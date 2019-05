Dennoch liebäugelt die grüne Basis mit Rot-Rot-Grün, weil die Sozialpolitik der letzten Jahre auch in dieser Konstellation fortgeführt werden könnte. Die eher linke Basis ist nur schwer für eine Koalition mit der FDP zu begeistern. In der Verkehrs-, Klima-, und Sozialpolitik ist man sich fremd. Daher könnte es auf dieses Bündnis hinauslaufen, wenn sich die Linke in einer Koalitionsvereinbarung den finanzpolitischen Wünschen der Grünen annähern und allzu große "Blütenträume" lassen könnte.



Wenn zum ersten Mal ein Linksbündnis in einem westdeutschen Bundesland geschmiedet würde, wäre dies auch ein Signal für die Bundespolitik. Auch wenn die Regierungschefs aus Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, Malu Dreyer und Stephan Weil, betonen, dass dies nur lokale und keine bundespolitische Bedeutung hätte.