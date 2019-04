Allerdings zieht Theresa May schon kurz nach der Entscheidung zur Verlängerung die Daumenschrauben wieder an. "Ich glaube weiter", erklärt sie, "dass wir die EU so bald wie möglich mit einem Deal verlassen sollten. Entscheidend ist auch, dass die Verlängerung beendet werden kann, sobald der Brexit-Vertrag ratifiziert worden ist. Falls wir in der Lage sind, den Deal in den ersten drei Wochen im Mai durchzubringen, müssten wir nicht mehr an der Europawahl teilnehmen. Und könnten die EU offiziell am Samstag, den 1. Juni verlassen."