Steinberg: Der IS wird zu seinen Wurzeln zurückkehren. Im Irak sehen wir das schon. Der IS verübt in regelmäßigen Abständen große Anschläge, um zu zeigen, dass er noch handlungsfähig ist. Zweitens ermordet er gezielt Personal der Sicherheitskräfte, um diese in ihrer Effektivität zu beeinträchtigen und Furcht zu verbreiten. Und drittens wird er in den nächsten Monaten vor allem versuchen, seine Finanzierung durch Schutzgelderpressungen wiederherzustellen.