"Konzentrieren.Vernetzen.Wachsen." So lautet die aktuelle Strategie der Deutsche Post DHL Group. Noch bis 2020 soll der Konzern auf diese Weise erfolgreich wachsen: In Deutschland und weltweit profitieren vom boomenden E-Commerce, wachsen, vor allem in Schwellenländern, branchenführende Margen erzielen, Gewinne steigern.