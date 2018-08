Anfang Juli wagte sich die Premierministerin nach langem Zögern aus der Deckung und verpflichtete ihr Kabinett auf eine offizielle Brexit-Verhandlungslinie: Kern ist eine gemeinsame Freihandelszone für Waren mit der EU. Dafür will sich London weiter an europäische Produktstandards halten. Zusammen mit einem komplexen Zollabkommen soll dies Warenkontrollen an den Grenzen zur EU unnötig machen und der Wirtschaft Ärger und Wartezeit ersparen. Doch will Großbritannien bei Dienstleistungen eigene Wege gehen und auch eigene Freihandelsabkommen mit Ländern wie den USA oder China schließen. Zudem sollen EU-Bürger nicht mehr ohne Weiteres einwandern können.



Insgesamt bewegte sich May damit auf eine "weichere" Variante des Brexit zu - das sehen auch viele in Brüssel. Mays Vorschlag laufe auf "ein modernes Handelsabkommen" hinaus, sagt Guntram Wolff von der Denkfabrik Bruegel.