Am 11. Dezember haben die Parlamentarier das Sagen. Zuerst kann das (wichtigere) Unterhaus und anschließend auch das House of Lords dem von Premierministerin May vorgelegten Deal mit der EU zustimmen- oder ihn auch ablehnen. Diese Abstimmung wird in Großbritannien und Nordirland als "Meaningful Vote" (etwa: aussagekräftige Abstimmung) bezeichnet. Die Parlamentarier stimmen ab über das "Withdrawal Agreement" (Austrittsvereinbarung) und einen Entwurf für die zukünftigen Beziehungen mit der EU.